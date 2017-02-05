 رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يقوم بزيارة تفقدية لجناح الهيئة بالمهرجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يقوم بزيارة تفقدية لجناح الهيئة بالمهرجان

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يقوم بزيارة تفقدية لجناح الهيئة بالمهرجان
المناطق- شاجع الدوسري

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم مقر جناح الهيئة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في دورته الحادية والثلاثين.

حيث التقى معاليه برؤساء وأعضاء اللجان المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة وتجول معاليه بين جنبات الجناح وقد عبر معاليه عن إعجابه بما شاهد، وأشاد بالجهود التي أظهرت جناح الهيئة بهذا الشكل المميز.

وحرص معالي رئيس الهيئة خلال زيارته بالالتقاء بالمشاركين من منسوبي الهيئة في الجناح بالإضافة الى الفرق التطوعية والفرق الاسعافية التي تقدم الخدمات الطبية والتوعوية والإسعافية في المهرجان لمحتاجيها من مرضى ومصابين  كما وقف معاليه على عربة القيادة المركزية والتي يتم خلالها استقبال وترحيل البلاغات للفرق الاسعافية داخل المهرجان .

واطلع معاليه خلال زيارته كذلك على سيارات الإسعاف المشاركة في المهرجان بالإضافة الى العربة التي يتم استخدامها في الكوارث بالإضافة الى القافلة التوعوية التي شاركت مؤخراً في عدد من المهرجانات والمناسبات في كافة أنحاء المملكة .

وقد أكد الدكتور القاسم خلال زيارته للجناح بالتأكيد على أن تكون المشاركة متوافقة مع التطلعات والهدف الذي من أجله شاركت الهيئة لاسيما وأن المهرجان يرتاده إعداد كبيرة من الزوار ومن الوفود الأجنبية وهو مايحفز منسوبي الهيئة لبذل مزيد من الجهد في المحافظة على سلامة وصحة زوار المهرجان .

من جانبه أعرب المشاركين بجناح الهيئة في المهرجان عن عظيم الشكر والامتنان لمعالي الدكتور القاسم على زيارته، مؤكدين بأن معاليه هو وراء نجاح فعاليات جناح الهيئة من خلال توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة ودعمه المباشر لجناح الهيئة .

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