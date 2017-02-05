معالي وزير التعليم يفتتح الاجتماع السابع لعمداء كليات التربية بالمملكة في رحاب جامعة شقراء

على شرف معالي وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى تستضيف جامعة شقراء الاجتماع السابع لعمداء كليات التربية بالمملكة بحضور معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور ألأسمري وعدد من المسؤولين بالوزارة وعمداء كليات التربية بالمملكة وضيوف هذا الاجتماع من المهتمين بالشأن التربوي من الأكاديميين والعاملين في مجال التعليم العام، حيث يفتتح معالي الوزير الاجتماع السابع لعمداء كليات التربية بالمملكة يوم الأحد 15 جمادى الأول 1438 هـ الموافق 12 فبراير 2017 م على مسرح المدينة الجامعية بشقراء ولمدة ثلاثة أيام، ويأتي هذا اللقاء بين الجامعات بهدف التشاور والتطوير ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن وتعزيز مفهوم المنظومة المتعلمة بين الجامعات والاستفادة من التجارب، بما يحقق نقل وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة، وبهذه المناسبة رحب معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بمعالي وزير التعليم د. أحمد العيسى والضيوف الذين سيشاركون في الاجتماع برحاب جامعة شقراء وقال :- جامعة شقراء تسعد بهذا اللقاء الأكاديمي الذي ستكون لنتائجه الأثر الفعال في تطوير العمل التربوي، وتمنى مدير الجامعة للاجتماع أن يحقق أهدافه خاصة وأنه يركز على:-التكامل بين كليات التربية وإدارات التعليم العام، وتطوير برامج كليات التربية، وبرامج أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وإعادة الهيكلة، ومستقبل كليات التربية وغيرها من الأوراق التي ستقدم خلاله .

كما قدم معالي د. عوض الأسمري شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم د. أحمد العيسى على موافقته لانعقاد هذا اللقاء وعلى جهود الوزارة في دعم أنشطة وبرامج جامعة شقراء ، واهتمامها باللقاءات البينية بين الجامعات ، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات التي تسعى الوزارة وجامعة شقراء إلى تحقيقها وبخاصة الجامعات الناشئة التي تعمل على استكمال البنية التحتية لمشروعاتها وجودة التعليم الأكاديمي لطلابها حيث يبلغ عدد طلاب جامعة شقراء أكثر من (40) ألف طالب وطالبة جاء توزيعهم على 24 كلية وعلى (9) محافظات شمال غرب منطقة الرياض. وأخيراً دعا مدير الجامعة الله العلي القدير أن يوفق الاجتماع والمشاركين للتوفيق والنجاح لتحقيق أهداف الجامعات وما تتطلع إليه كليات التربية في الجامعات السعودية.

ويعتبر اجتماع عمداء كليات التربية في المملكة ملتقى دورياً سنوياً يهدف إلى مناقشة الهموم والقضايا التربوية المشتركة مع التركيز على التحديات التي تواجهها الكليات التربوية في الجامعات السعودية والعلاقة بين الكليات ومؤسسات التعليم العام.

وسيتضمن الملتقى السابع عدة أبعاد أهمها:

آليات التكامل بين كليات التربية وإدارات التعليم العام ، تطوير برامج كليات التربية في الجامعات السعودية ، معايير قبول الطلاب في الكليات التربوية، منهجية إعداد المعلم في الكليات التربوية، برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس في الكليات التربوية، دور كليات التربية في تدريب المعلمين، إعادة هيكلة الكليات التربوية في الجامعات التربوية ، مستقبل الكليات التربوية في المملكة العربية السعودية .