امير القصيم: مهرجان النايفة للصقور أصبح بصمة مرئية وإضافة مميزة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، أن مهرجان النايفة للصقور حقق إضافة مميزة لهواية الصيد بالصقور ، وأصبح بصمة مرئية أمام الجميع لما شهده من تطور ملحوظ في الإعداد والتنظيم وحجم المشاركة التي تجاوزت 700 مشاركاً من داخل المملكة وخارجها ،مؤكدًا أن حجم المشاركة التي شهدها المهرجان يدل على مستوى الإقبال الكبير والتنافس الذي يجمع الصقارين في مهرجان واحد يهدف لإحياء رياضة الصيد بالصقور ودعمها لتحافظ على تواجدها ، مشيداً سموه بما قدمه الرعاة من دعم كان له دلالاته الواضحة في إنجاح المهرجان في نسخته الثالثة ، مشيراً إلى أن مثل هذه المهرجانات الموثقة لرياضتنا العربية الأصيلة في الصقور ، لم تتأتى إلا بدعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ ومؤازرة الجهات المعنية في هذا المجال ، واعداً سموه بتقديم كافة الدعم ليصل المهرجان إلى ما ينشده الجميع ليكون وجهة سياحية لجميع الدول الخليجية والعربية من هواة الصقور ، وذلك للارتقاء بالمنطقة بصفة عامة ومحافظة الأسياح على وجه الخصوص لتتميز بهذه الرياضة التي لها تاريخ عريق ، لنشر ثقافة الصيد بالصقور وتوسيع نطاق ممارسيها بما يخدم مساعي تطور الرياضة نحو آفاق واسعة ، والحفاظ على منجزات الرياضات التراثية ونقلها الى أجيال الحاضر ، لترسيخ مكانة التراث ومسيرته الرائدة والحفاظ على الهوية الوطنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو أمير منطقة القصيم ، خلال رعايته مساء السبت ختام مهرجان النايفة للصقور “شياهين وأحرار” بمشاركة 712 صقاراً من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ، وذلك في نفود البرقاء بمحافظة الأسياح ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد آل سعود ، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن محمد بن سعود آل سعود ، ووكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، والوكيل المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، ومحافظ الأسياح محمد العريفي ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان الصوينع.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المدير التنفيذي للمهرجان ناصر العجمي ، كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير منطقة القصيم ، مؤكداً أن حضور سموه ودعمه للمهرجان يترجم مدى اهتمامه الكبير بهذه الرياضة العريقة ، مشيراً إلى أن مثل هذه الرعاية تعزز المشاركة الكبيرة لهواة الصيد بالصقور في رياضات الآباء والأجداد والإسهام في تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق واسعة ، مشيداً بالجهود المبذولة من فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه ومحافظة الاسياح وبلديتها في تسخير كافة الامكانات وتقديم كل متطلبات النهوض والتقدم برياضة الصيد بالصقور وتعزيز وجودها في المنطقة ، معبراً عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة واهتمامها الكبير ودعمها المتواصل للرياضات التراثية.

عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة القصيم والحضور عرضاً مرئياً عن فعاليات المهرجان ، والمنافسات بين فئة الأحرار والشياهين ، وفعالية الصقار الصغير من خلال الاستعراض بالملواح ، ومزاد الصقور الذي شهد حركة شرائية غير مسبوقة ، ثم تابع سموه منافسات الهدد والتي شهدت تحدياً مثيراً وصراعاً محتدماً بين نخبة الصقور لـ82 من الشياهين والأحرار التي تأهلت إلى المرحلة النهائية ، ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر ناصر الخالدي بهذه المناسبة ، تلا ذلك إعلان النتائج وتوج سمو أمير منطقة القصيم الفائزين ، وكرم الرعاة والمشاركين ، ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً من المديري التنفيذي للمهرجان ناصر العجمي.