أمير عسير يقلد القحطاني رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساعد مدير شرطة منطقة عسير لشؤون الأمن اللواء احمد بن سعيد القحطاني رتبته الجديدة صباح اليوم بمكتب سموه وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

و هنأ سمو أمير المنطقة اللواء ‘القحطاني’ هذه الترقية سائلا المولى أن تكون عونا له لخدمة دينه و وطنه.

من جانبه رفع ‘القحطاني’ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة مؤكدا أن الترقية ستكون حافزا قويا لبذل المزيد لخدمة هذا الوطن المعطاء.