 أمير عسير يقلد القحطاني رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يقلد القحطاني رتبته الجديدة

أمير عسير يقلد القحطاني رتبته الجديدة
المناطق- عسير

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساعد مدير شرطة منطقة عسير لشؤون الأمن اللواء احمد بن سعيد القحطاني رتبته الجديدة صباح اليوم بمكتب سموه وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

و هنأ سمو أمير المنطقة اللواء ‘القحطاني’ هذه الترقية سائلا المولى أن تكون عونا له لخدمة دينه و وطنه.

من جانبه رفع ‘القحطاني’ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة مؤكدا أن الترقية ستكون حافزا قويا لبذل المزيد لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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