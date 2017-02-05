أمير الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الزهراني

نقل صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع يحفظهم الله لذوي الشهيد الجندي اول خالد بن احمد الخرش الزهراني احد منسوبي القوات البرية المرابطة بالحد الجنوبي .

وأدى صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الصلاه على شهيد الواجب عقب صلاة عصر اليوم الأحد بجامع ال ابراهيم بمحافظة المندق ودعا سموه للشهيد بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وقال بأننا جميعا نفخر بهؤلاء الأبطال والذين بذلوا ارواحهم دفاعا عن حياض هذا الوطن الغالي مسطرين بذلك أسماءهم في سماء الفخر والمجد .

من جانبهم أعرب ذوي الشهيد عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الباحة على تعازيهم ووقفتهم المشرفة والتى كان لها بالغ الأثر في نفوسهم معربين عن فخرهم واعتزازهم بالشهيد البطل وقالوا بأننا جميعا فداء للوطن داعين الله بان يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وان ينصر جنودنا البواسل المدافعين عن وطننا الغالي .

يذكر ان الشهيد لديه من الأبناء مشاري بالاضافة الى شقيقته ويرابط اخوان الشهيد بالحد الجنوبي وهم من المشاركين في الدفاع عن الوطن .