القصبي برفقة موظفي وزارة التجارة ” الصُم ” يطلقون لغة الإشارة للمحتوى المرئي

أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برفقة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية ” الصم” في مقر الوزارة بالرياض اليوم, قناة لغة الإشارة للمحتوى المرئي للوزارة في اليوتيوب.

وتستهدف هذه المبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ” الصم ” وتقدم لهم محتوى مرئي بلغة الإشارة موجه لتوعية المستهلك, وكذلك إرشادات عامة بخدمات الأعمال و تأسيس الشركات والسجلات التجارية وجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لقطاع التجارة والاستثمار .

وكرم معالي وزير التجارة والاستثمار خلال التدشين مجموعة من المتطوعين الذين عملوا على ترجمة المحتويات بتحويلها إلى لغة الإشارة.

الجدير بالذكر أن قناة اليوتيوب التابعة لوزارة التجارة والاستثمار تحوي 36.400 مشترك وتحوي قوائمها التشغيلية على قنوات متعددة منها، اعرف حقك، وخدمات الكترونية، ومستهلك واعي، وأسس شركتك https://m.youtube.com/user/SaudiMCI, وتستهدف القناة الآن فئة الصم وذوي الإعاقة السمعية، وذلك بتخصيص قائمة تشغيلية خاصة لهم.