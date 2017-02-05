الامير عبدالله بن خالد يفتتح ورشة تعزير الشراكة لتطوير رالي حائل نيسان الدولي

افتتح صاحب السمو الامير عبد الله بن خالد بن عبد الله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا تطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي لرالي حائل نيسان الدولي صباح اليوم في قاعة القولدن توليب ورشة العمل الخاصه بتعزيز الشراكه ‏ لتطوير رالي حائل نيسان الدولي والفعاليات المصاحبة له ، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية و محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومنظمي الفعاليات السياحية والترفيهية ‏بالإضافة الى روؤساء اللجان ومسؤولي الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية ، وبعد أن أذن سمو الامير عبد الله بن خالد عن بدء فعاليات الورشة أشاد في كلمة له بما تحقق من إنجازات وآثار تنمويه شامله لتنظيم رالي حائل الدولي طيلة 11 سنة الماضية والتي أحدثت نقلة نوعية على كافة ‏المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية بالمنطقة وداعا سموه المشاركين الى البحث و التشاور والتنسيق للوصول إلى تعزيز نجاحات رالي حائل الذي يقام سنويا في المنطقة ‏وتسجل نجاحاته باسم المملكة العربية السعودية

‏بعد ذلك تحدث مستشار الهيئه العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة الرئيسية الدائمة لعمليات الرالي عبدالعزيز عبدالله السيف عن المحاور الأربعة التي سيتم مناقشتها في هذه الورشة للوصول الى الحلول والمقترحات لتعزيز نجاحات رالي حائل نيسان الدولي وهي ‏تعزيز الأثر الاقتصادي للرالي على المنطقة،

‏ودور رالي حائل نيسان الدولي ودوره في تطوير رياضة السيارات بالمملكة، و‏مساهمات الشركاء من الجهات الحكومية في دعم وتطوير الرالي ، بالإضافه إلى الإعلام ومدى مواكبته لتنظيم وفعاليات رالي حائل نيسان الدوري ..

‏بعد ذلك بدأ المشاركون في الورشة المناقشة والبحث وتبادل الآراء والمقترحات القابلة للتنفيذ في الراليات المقبلة

واختتمت الورشة بعرض كافة توصيات ومقترحات المشاركين للبدء بتنفيذها في رالي حائل نيسان الدولي لهذا العام الذي سينطلق في الثاني من شهر رحب القادم.