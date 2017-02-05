 الصحة توقف وافدين غير مرخصين يجرون تحاليل دم للعمالة بجوار مدرسة دلة للقيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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الصحة توقف وافدين غير مرخصين يجرون تحاليل دم للعمالة بجوار مدرسة دلة للقيادة

الصحة توقف وافدين غير مرخصين يجرون تحاليل دم للعمالة بجوار مدرسة دلة للقيادة
المناطق- الرياض

أغلقت “الصحة” صباح اليوم الأحد أكشاك تعمل على فحص النظر وتحليل الدم شمال مدرسة دلة للقيادة والتي يعمل بها عدد من العمالة المخالفة وغير المرخصة نظاماً والتي لا تخضع للمقومات ولا المعايير لتقديم خدمة صحية موثوقة، حيث تقوم هذه الأكشاك باستقبال الراغبين في إنهاء إجراءات الفحص للحصول على رخص القيادة وتمت إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب ما أعلن عنه سابقاً في خطوة تعمل من خلالها “الصحة” على تشديد الرقابة على المخالفين للأنظمة الصحية.

‎ وكانت “الصحة” قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عبر الرقم 937 يفيد بوجود “كشك” خارج أسوار مركز دلة للقيادة يجري العاملون داخله اختبارات فحص فصيلة الدم والنظر وتعمل تحت إشراف أحد الوافدين بدون ترخيص نظامي، حيث  باشرت “الصحة” الموقع وتم القبض على الوافد الذي يعمل في ذلك المكان من قبل لجنة مشكلة من “الصحة” وعدد من الجهات المعنية، وتم أيضاً إغلاق جميع الأكشاك الواقعة شمال مبنى دلة للقيادة بالكامل وأخذ تعهدات بعدم إعادة الافتتاح مطلقاً.

 

الجدير بالذكر أن الصحة أعلنت سابقاً عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والإدعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والإدعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم  القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والإدعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.  وتقضي الأنظمة بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية لمخالفي نظام مزاولة المهن الصحية.

 

وشدّدت “الصحة” على ضرورة توخي الحذر وأخذ الحيطة  والتأكد من نظامية مثل هذه الممارسات وحصولها على تراخيص رسمية من الجهات المختصة، حيث يمثل هذا العمل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المراجعين لهذه الأماكن، وأهابت الصحة بالجميع للإبلاغ عن أي منشآت مخالفة.

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