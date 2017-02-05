 أمير عسير يستقبل مدير جامعة بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل مدير جامعة بيشة

أمير عسير يستقبل مدير جامعة بيشة
المناطق- عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم  معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي والذي قدم تقرير مفصلاً عن مشاريع الجامعة خلال الفترة الماضية

وفي بداية اللقاء أوضح الدكتور نقادي أن هناك العديد من المشاريع التي تم انجازها كتسوير أرض المدينة الجامعية وكلية الأداب والإدارة للبنات ومبنى الخدمات المساندة لإدارة الجامعة والقاعات والمعامل بالمجمع الأكاديمي ومبنى معامل وقاعات كلية العلوم التطبيقية للبنات وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام والبنية التحتية ( المرحلة الأولى والثانية ) وبلغ إجمالي المشاريع المنجزة 221.591.268 ريال

وبين أن قيمة المشاريع التي قيد التنفيذ 154.560.448 ريال مقسمة على إنشاء كلية العلوم والأداب للبنين ببيشة وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام ( المرحلة الثالثة ) وإنشاء كلية العلوم والأداب للبنات ببلقرن

كما أطلع سمو أمير منطقة عسير على عدد من المشاريع المخطط لها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.980.265.566 ريال .

حضر اللقاء سعادة محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبره وعدد من مسؤولي جامعة بيشة

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