 تسليم المقررات لـ 224 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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تسليم المقررات لـ 224 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

تسليم المقررات لـ 224 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير
المناطق- عسير

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير وبمتابعة من المدير العام الأستاذ جلوي آل كركمان ، تسليم مقررات الفصل الدراسي الثاني لـ 224460 طالبا وطالباً يدرسون في 1263 مدرسة للبنين والبنات.

 وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم عسير إسماعيل الجوني، أن التوزيع شمل جميع مدارس المنطقة ،وفق خطة تم إعدادها لهذا الغرض ، لافتاً إلى أنه تم تسليم المقررات  لـ 122156 طالبا وطالبة في المرحلة الابتدائية ،  و 53531 طالبا وطالبة في المرحلة المتوسطة ، و48744 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية ، بتعاون وشراكة فاعلة مع الشؤون التعليمية للبنين والبنات ، ومنسقي ومنسقات  التوزيع في مكاتب التعليم ، ومنسوبي المستودعات .

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