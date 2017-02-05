الحقباني يدشن حمله تسجيل العنوان الوطني بتبوك

أطلقت مؤسسة البريد السعودي وإمارة منطقة تبوك حملة تسجيل العنوان الوطني صباح اليوم بإمارة منطقة تبوك حيث دشن الحملة وكيل إمارة منطقة تبوك الإستاذ محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ومنسوبي إمارة المنطقة .

وتعتزم مؤسسة البريد السعودي بتبوك على السعى من خلال نشر الوعي بأهمية العنوان الوطني ليستفيد منهم جميع شرائح المتجتمع من مواطنين ومقيمين لبناء عنوان وطني موحد شامل لجميع مناطق المملكة

وتأتي حملة تسجيل العنوان الوطني لجميع القطاعات الحكومية أبتداً من إمارة منطقة تبوك حتى يستفيد من هذة الحملة جميع موظفي المؤسسات الحكومية في المنطقة لمواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية

من جهته أوضح مدير عام بريد منطقة تبوك فهد الشامان بأن حملة تسجيل العنوان الوطني هي البداية في نشر وتوعية الجميع للإستفادة منة ومواكبة التقدم لبناء عنوان وطني يستفيد همنه المواطن والمقيم في المعاملات الالكترونية الحديثة

كما أكد بان مؤسسة البريد السعودي لا تألوا جهدا في تقديم أفضل الخدمات البريدية .