 الحقباني يدشن حمله تسجيل العنوان الوطني بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يوجه محافظ المخواة والمسؤولين بسرعة إنجاز المعاملات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الحقباني يدشن حمله تسجيل العنوان الوطني بتبوك مصرع 50 شخصا فى انهيار ثلجى شمال شرق أفغانستان تسليم المقررات لـ 224 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير سلطان بن سلمان يكرّم رئيس بلدية محافظة البدع أمير عسير يستقبل مدير جامعة بيشة الصحة توقف وافدين غير مرخصين يجرون تحاليل دم للعمالة بجوار مدرسة دلة للقيادة الامير عبدالله بن خالد يفتتح ورشة تعزير الشراكة لتطوير رالي حائل نيسان الدولي القصبي برفقة موظفي وزارة التجارة ” الصُم ” يطلقون لغة الإشارة للمحتوى المرئي أمير الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الزهراني أمير نجران ينوه بدعم خادم الحرمين لما يبرز تراث الوطن وثقافة المجتمع السعودي.. ويتجول في القرية التراثية بالجنادرية أمير عسير يقلد القحطاني رتبته الجديدة

الحقباني يدشن حمله تسجيل العنوان الوطني بتبوك

الحقباني يدشن حمله تسجيل العنوان الوطني بتبوك
المناطق-تهاني الجهني
أطلقت مؤسسة البريد السعودي وإمارة منطقة تبوك حملة تسجيل العنوان الوطني صباح اليوم بإمارة منطقة تبوك حيث دشن الحملة وكيل إمارة منطقة تبوك الإستاذ محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ومنسوبي إمارة المنطقة .
وتعتزم مؤسسة البريد السعودي بتبوك على السعى من خلال  نشر الوعي بأهمية العنوان الوطني ليستفيد منهم جميع شرائح المتجتمع من مواطنين ومقيمين لبناء عنوان وطني موحد شامل لجميع مناطق المملكة
وتأتي حملة تسجيل العنوان الوطني لجميع القطاعات الحكومية أبتداً من إمارة منطقة تبوك حتى يستفيد من هذة الحملة جميع موظفي المؤسسات الحكومية في المنطقة لمواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية
من جهته أوضح  مدير عام بريد منطقة تبوك فهد الشامان بأن حملة تسجيل العنوان الوطني هي البداية في نشر وتوعية الجميع للإستفادة منة ومواكبة التقدم لبناء عنوان وطني يستفيد همنه المواطن والمقيم في المعاملات الالكترونية  الحديثة
كما أكد بان مؤسسة البريد السعودي لا تألوا جهدا في تقديم أفضل الخدمات البريدية  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>