أمير الباحة يوجه محافظ المخواة والمسؤولين بسرعة إنجاز المعاملات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم عددا من المواطنين بمحافظة المخواه وذلك خلال جولات سموه التفقدية للقطاع التهامي.

و استمع سموه إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه سموه المحافظ والمسؤولين بسرعة إنجاز المعاملات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

ونوّه أمير الباحة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، من اهتمام ورعاية بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب بما يحقق الراحة والرفاهية لهم .

وأعرب محافظ المخواة الدكتور محمد جمعان دادا عن شكره لسمو أمير الباحة على ما يوليه من اهتمام بالمحافظة وأبناءها موضحا بان المحافظة والادارات الحكومية تسعى جاهده في تقديم أفضل الخدمات والعمل الجاد على راحة المواطن تحقيقا لتوجيهات سموه الكريم .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .