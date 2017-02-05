 مقتل عشرات الحوثيين في معارك على حدود السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل عشرات الحوثيين في معارك على حدود السعودية

مقتل عشرات الحوثيين في معارك على حدود السعودية
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الأحد، عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبدالله صالح في معارك مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “وصلت عشرات الجثث من عناصر مليشيا الحوثي وصالح إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة قادمة من جبهتي حرض وميدي”.

وأشار إلى أن الحوثيين ومليشيا صالح أعلنوا عن حالة طوارئ في مديرية “بني قيس” بعد اجتماع لهم “أعلنوا فيه الاستنفار والتجنيد الإجباري لشباب وأطفال المديرية تحت ذريعة رفد جبهتي حرض وميدي بعد تلقيهم الهزائم بمقتل العشرات من مقاتليهم والفرار الجماعي من الجبهة”.

وأضاف أن “مقاتلات التحالف العربي دمرت بغارة جوية خندقاً طوله 150 متراً تابعاً للمليشيات في منطقة الحوض شمال مدينة ميدي أسفرت عن مقتل 24 عنصراً من الحوثيين وقوات صالح كانوا بداخله”.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، سيطرت أمس السبت على مواقع استراتجية في مدينة ميدي، منها التبة الخضراء وأبو القيادة ومنطقة الحوض، وهي مواقع في جنوب شرق مدينة ميدي على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

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