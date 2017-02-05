 الصين تجري تجربة لصاروخ جديد بقدرات نووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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الصين تجري تجربة لصاروخ جديد بقدرات نووية

الصين تجري تجربة لصاروخ جديد بقدرات نووية
المناطق - وكالات

اعترفت وزارة الدفاع الصينية، الأحد، بالقيام بتجربة صاروخ جديد بقدرات نووية رداً منها على معلومات ظهرت في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم بياناً لوزارة الدفاع عبر تويتر، تؤكد فيه أنها أجرت “تجربة علمية ليس لها أي هدف آخر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو رد المسؤولين على المعلومات المنتشرة عن قضية تجربة الصاروخ DF-5C.

وكان موقع Washington Free Beacon الأمريكي، قد نشر الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية أطلقت صاروخاً من هذا الطراز من المركز الفضائي بتاييوان في إقليم شانشي نحو منطقة صحراوية غربي الأراضي الصينية.

وأضاف الموقع أن صاروخ DF-5C هو طراز جديد من الصواريخ العابرة للقارات من نوعية Dongfeng DF-5، وطبقاً للمصدر فهو قادر على نقل عشرة رؤوس نووية.

ويضيف المصدر أن التجربة برهنت أن ترسانة الصين من الرؤوس النووية يمكن أن تتجاوز الـ250 رأس التي كان يتوقعها الموقع.

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