الرئيس السوداني : لن نسمح باستخدام أرضنا لتهديد المملكة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن العلاقات بين الخرطوم والمملكة تتطور على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأوضح خلال مقابلة له مع “العربية”، أن مشاركة بلاده في “عاصفة الحزم”، جاء لاتفاق وجهة نظره مع المسؤولين في المملكة حول خطورة الوضع باليمن، لافتا إلى أن الخرطوم شاركت بشكل فعال عبر عدد من الطائرات والقوات السودانية المتواجدة على الأرض في عدن.

وكشف عن تجهيز بلاده لقوات سودانية لنقلها إلى المملكة وإلى اليمن، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة للمملكة جاءت للتباحث حول عدد من الأوضاع الإقليمية.

ونفى البشير في المقابلة أن يكون لإيران أي نفوذ في السودان، موضحاً أنهم اكتشفوا وجود نشاط إيراني في عملية نشر التشيع وذلك من خلال أحد المراكز الثقافية، وهو ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجديه وإغلاق المركز الثقافي، بسبب نشاطه الخطير جدا.

وبشأن الأطماع الإيرانية بالمنطقة، أكد الرئيس السوداني أن المملكة تملك معلومات عن نشاط ضد المملكة من داخل بلاده، مشددا على أنه لن يسمح أن تستخدم أراضي السودان ضد المملكة.

وقال البشير إن “الأمريكان أسسوا دولة شيعية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وهو ما جعل إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، وهي: دمشق، وبيروت، وبغداد، وصنعاء”، مؤكدا أن إيران لا يزال لديها أهداف وأطماع أخرى.