نيابة عن أمير عسير..السلمي يرعى انطلاق برنامج جامعة الملك خالد الصحي التثقيفي بالحريضة

نيابة عن سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، حفظه الله، افتتح مساء اليوم الأحد الـ8 من شهر جمادى الأول، معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، حفل انطلاق فعاليات برنامج الجامعة الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ5 المقام في مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، والذي سيستمر لمدة أسبوع، بحضور محافظ رجال ألمع صالح آل فردان.وعبّر السلمي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح عن خالص شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته لهذا البرنامج الذي يحظى باهتمام كبير ودعم مباشر من سموه، إضافة إلى دعم من الإدارة العليا والكليات بالجامعة، مؤكدا على أن الجامعة لن تتأخر في تقديم خدماتها للمجتمع، وما تقوم به خلال هذا البرنامج جزء من واجبها تجاه مجتمعها، شاكرا جميع منسوبي الجامعة القائمين على إقامة وإنجاح البرنامج، موصلا خالص شكره لمنسوبي مركز الحريضة، ومحافظة رجال ألمع، لتعاونهم مع الجامعة وتذليل الصعاب أمام الجامعة لتقديم خدماتها لأهالي المركز والقرى والهجر التابعة له، آملا أن يحقق برنامج جامعة الملك خالد في دورته الخامسة نجاحات كبيرة، كما عهدناه في الأعوام السابقة، وأن يحظى بتنظيم أفضل في السنوات المقبلة.

من جانبه، شكر محافظ رجال ألمع صالح آل فردان جامعة الملك خالد على جهودها البالغ أثرها في تقديم خدمات مجتمعية متميزة، موصلا شكر أهالي المحافظة ومركز الحريضة والقرى والهجر التابعة لها للجامعة واهتمامها بهم، مضيفا أن البرنامج يعد من البرامج الرائدة التي تسهم في تثقيف وتوعية أهالي الحريضة، وتمنى أن يستفيد الجميع من إقامة مثل هذه المناشط لتعم الفائدة، بإذن الله.

وأوضح نائب المشرف العام على البرنامج الدكتور فؤاد عباق أن الجامعة تنظم هذه الفعالية للسنة الخامسة على التوالي، مما سيجعلها ذات خبرة عالية في تقديم خدماتها الصحية والتوعوية والتثقيفية بجودة عالية، متمنيا أن توفق جامعة الملك خالد في تقديم خدماتها لأهالي الحريضة.

وأشار عباق إلى أن البرنامج يشمل قوافل طبية وعلاجية متخصصة، وبرامج تثقيفية وتوعوية متميزة، تسخِّر لها الجامعة كافة إمكاناتها وطواقمها، ويقوم على تنفيذها أكثر من (260) فردا من كوادر الجامعة الأكاديمية، والتخصصية، والإدارية، والفنية، كما ستشهد الفعاليات عددا من الأنشطة الخدمية والتشغيلية، بالإضافة إلى عدد من العيادات المتنقلة، ومختلف أنواع الأجهزة اللازمة، مع وجود صيدلية تقدم عددا من الأدوية المجانية، إضافة إلى عدد من العيادات الطبية، لتقديم جميع الخدمات اللازمة، كذلك عدد من المختبرات ومعامل الأشعة، كما سيشهد البرنامج تقديم محاضرات توعوية وعروض مرئية، ودورات تدريبية، ومسوحات ميدانية وورش عمل، وخطب في الجوامع.