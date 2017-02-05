أهالي رجال ألمع يشيعون شهيد الواجب العريف الجوني

شيعت جموع المصلين بعد صلاة عصر امس بجامع الشيخ محمد أيوب جنازة شهيد الواجب العريف حسن بن عواض الجوني ،الذي استشهد وهو يؤدي واجبه دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، يتقدمهم محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي. ونقل” المحافظ “عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة عسير لذوي الشهيد العريف ” الجوني” داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته مؤكدا فخر الجميع بالجنود البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن ويدحرون العدوان الغاشم . من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي.

من جهته أكد شيخ قبيلة بني جونه سلطان بن حسن الكبيبي انه وافراد قبيلته جميعا فداء لتراب الوطن الغالي وان القبيلة تفخر بما قدمه الشهيد العريف الجوني من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعا عن مقدساته .