بادرة مجتمعية لأسرة آل عون

في بادرة مجتمعية تهدف إلى الألفة بين افراد المجتمع دشنت أسرة آل عون العرض الأول لصندوق الأسرة ، برعاية كريمة من العم علي بن عبدالرحمن البرغش – حفظه الله -والذي يستعرض أهم الاعمال التي يقدمها الصندوق لأبناء الأسرة الكرام ، حيث يهدف إلى تدعيم روابط الصِّلة بين أفراد الأسرة طاعة لله واقتداءاً بهدي خير البشر ، ومازال الصندوق يحضى بدعم سخي من العم علي بن عبدالرحمن البرغش – حفظه الله – وأبناء الأسرة الكرام ، تخلل العرض الحديث عن تاريخ نشأة الصندوق وما يقدمه الصندوق من أعمال خيريه لأبناء الأسرة ، من اعانة الزواج وتكريم المتفوقين، اختتم العرض بالترحم على من فقدوا في الأعوام الماضية راجياً من العلي القدير أن يغفر الله لهم ويرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ، شاكرين لكل أبناء الاسرة وأعضاء الصندوق جهدهم ومبادراتهم وتفاعلهم والله الموفق