 بادرة مجتمعية لأسرة آل عون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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بادرة مجتمعية لأسرة آل عون

بادرة مجتمعية لأسرة آل عون
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

في بادرة  مجتمعية  تهدف  إلى  الألفة بين  افراد  المجتمع دشنت أسرة آل عون العرض الأول لصندوق الأسرة ،  برعاية كريمة من العم  علي بن عبدالرحمن البرغش – حفظه الله -والذي يستعرض أهم الاعمال التي يقدمها الصندوق لأبناء الأسرة الكرام ، حيث يهدف إلى تدعيم روابط الصِّلة بين أفراد الأسرة طاعة لله واقتداءاً بهدي خير البشر ، ومازال الصندوق يحضى بدعم سخي من العم علي بن عبدالرحمن البرغش – حفظه الله – وأبناء الأسرة الكرام ، تخلل العرض الحديث عن تاريخ نشأة الصندوق وما يقدمه الصندوق من أعمال خيريه لأبناء الأسرة ، من اعانة الزواج وتكريم المتفوقين، اختتم العرض بالترحم على من فقدوا  في الأعوام الماضية راجياً من العلي القدير أن يغفر الله لهم ويرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ، شاكرين لكل أبناء الاسرة وأعضاء الصندوق جهدهم ومبادراتهم وتفاعلهم والله الموفق

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