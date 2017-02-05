أمسية شعرية في أدبي جدة  ضمن فعاليات الجنادرية31

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غدا الاثنين مجموعة من الشعراء من داخل المملكة وخارجها ضمن الفعاليات التي ينظمها المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31.

يشارك في الأمسية كل من الشاعر محمد صو والشاعر احمد الجهمي والشاعرة الدكتورة مها العتيبي والشاعرة دلال المالكي

من جهته أعرب الأستاذ الدكتور عبدالله عويقل السلمي رئيس النادي الأدبي بجدة عن سعادته الغامرة بمشاركة النادي هذا العام في تنظيم أمسية شعرية تحت مظلة المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مثمنا ثقة الحرس الوطني بالفعاليات المقدمة من قبل النادي، متمنيا أن يتناسب نشاطهم المقدم مع هذه الثقة ومع حجم المهرجان الوطني للتراث والثقافة