فرنسا: مهاجم العسكريين في اللوفر يرفض التعاون والرد على أسئلة المحققين

رفض المتهم بمحاولة الاعتداء على عسكريين في باريس الجمعة قرب متحف اللوفر المصري عبد الله الحمحامي، والتعاون مع السلطات، والرد على أسئلة المحققين بعد استعادته وعيه وتعافيه من الإصابات التي لحقته في البطن بعد الهجوم، وفق ما نقلت لوفيغارو الفرنسية الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن المحققين حاولوا استجواب المتهم في سريره بالمستشفى، لكنه رفض الرد على أسئلتهم والتعاون معهم.

وأضافت الصحيفة أن الشاب المصري، يرفض تبرير موقفه أو شرح الأسباب التي جعلته يتورط في الهجوم، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه السلطات إلى اتهامه رسمياً بالاعتداء الإرهابي المتعمد، بناء على ما توفر من معطيات في هاتفه المحمول، وحساباته على شبكات التواصل، إلى جانب تأجيره الشقة التي أقام فيها في أحد الأحياء الراقية في العاصمة باريس قبل أشهر طويلة، من تقدمه للحصول على تأشيرة زيارة سياحية إلى فرنسا.

ويأتي ذلك حسب الصحيفة رغم أن الشرطة فشلت حتى صباح الأحد، في الوصول إلى “وصية” أو “بيان تبني” يقطع الشك باليقين، حول انتماء المتهم إلى تنظيم إرهابي، أو على الأقل تأييده.