طائرة جزائرية على متنها 64 شخصا تتعرض لحادث دون إصابات

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة، لم تسمه، قوله إن الطائرة “كانت تضمن رحلة الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة والوادي وعلى متنها 64 مسافرا”.

وأضاف أن الطائرة “تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار، بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة”.

وأكد المصدر أنه “لم يتم تسجيل أي حالة جروح”، مضيفا “لوحظ أن الضرر الذي سجل على مستوى آلية الهبوط كان هو سبب الحادث..”.