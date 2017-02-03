 “شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة الجوف يوقع عقد مشروع كلية العلوم الإدارية والإنسانية للبنات بالمدينة الجامعية مدارس الجوف تستقبل اليوم 70 ألف طالب وطالبة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون تسجيل 14 ألف مهجورة في حساب المواطن قرار جامعة الحدود الشمالية بين مؤيد ومعارض “شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم  طائرة جزائرية على متنها 64 شخصا تتعرض لحادث دون إصابات قيادات في “داعش” تعلن نقض بيعتها للبغدادي منظمة أمريكية تتصدى لقرارات ترامب بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام 2017 فرنسا: مهاجم العسكريين في اللوفر يرفض التعاون والرد على أسئلة المحققين أمسية شعرية في أدبي جدة  ضمن فعاليات الجنادرية31 بادرة مجتمعية لأسرة آل عون

“شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم 

“شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم 
المناطق - محمد آل طاوي

برعاية محافظ محايل محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي ينظم مستشفى محايل العام مساء الخميس القادم ندوة صحية بعنوان ” شوارعنا تئن وتنزف ” بحضور مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري التابع للبلدية .
وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يحي بن محمد العاصمي أن هذه الندوة تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تقام ضمن مهرجان محايل أدفأ في نسخته العاشرة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>