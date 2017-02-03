“شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم 

برعاية محافظ محايل محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي ينظم مستشفى محايل العام مساء الخميس القادم ندوة صحية بعنوان ” شوارعنا تئن وتنزف ” بحضور مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري التابع للبلدية .

وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يحي بن محمد العاصمي أن هذه الندوة تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تقام ضمن مهرجان محايل أدفأ في نسخته العاشرة .