 قرار جامعة الحدود الشمالية بين مؤيد ومعارض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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قرار جامعة الحدود الشمالية بين مؤيد ومعارض

قرار جامعة الحدود الشمالية بين مؤيد ومعارض
المناطق- تبوك - تهاني الجهني
خلق قرار توحيد الزي الرسمي بين طالبات جامعة الحدود الشمالية ردود فعل متباينة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث راى مغردين بأن هذا القرار يهدف التخفيف على الطالبات وأولياء أمورهن  ويساهم في التركيز على الدراسة وتوفير المال فضلاً عن ظروف بعض الأسر المادية الصعبة التي لا تمكن بناتهن من مسايرة زميلاتهن في ارتداء الملابس باهضة الثمن.
ووصف عبدالعزيز القرار بالممتاز للمساهمة في تخفيف الضغط المادي والنفسي على الطالبة واهلها جراء توحيد الزي.
واعتبرت جود بأن تلك الخطوة التي أتخذتها الجامعة تنهي السباق المحموم بين الطالبات معبرة عن أملها بااعتماد هذا القرار في كافة جامعات المملكة.
 طالبت غيداء الوايلي بالنظر إلى  اسعار الكافتيريا كذلك إذا اردت الجامعة فعلياً التخفيف على الطالبة مشيرةً بأن القرار يعد تضيقاً من وجهة نظرها.
وأشارو بأن هذه المرحلة تحتاج ان تشعر الطالبة باستقلاليتها وكيانها الخاص مؤكدين على الدور الذي  يقع على الجامعة في تعزيز ثقة الطالبات في أنفسهن وإشعارهن بالحرية و المسؤولية، وترك مساحة من الحرية لهن باتخاذ قراراتهن بشرط احترام الأنظمة والمعايير المجتمعية المتفق عليها.

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