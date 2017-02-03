 تسجيل 14 ألف مهجورة في حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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تسجيل 14 ألف مهجورة في حساب المواطن

تسجيل 14 ألف مهجورة في حساب المواطن
المناطق - متابعات

أكّد المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، أن المهجورة تستطيع التسجيل في “حساب المواطن” من خلال الدخول على البرنامج، أو من خلال التسجيل التلقائي إذا كانت مسجّلة في الضمان الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة المواطن أكّد العصيمي، عبر برنامج “الثامنة مع داوود الشريان”، أنه تم تسجيل 14 ألف مهجورة في برنامج “حساب المواطن”.

وعن عدم وجود أيقونة في بوابة “حساب المواطن” باسم “مهجورة”، أكّد العصيمي أنه سيتم إضافة الأيقونة، الليلة، إذا تبيّن أنها غير موجودة.

وعن عدم شمول المبتعثين في “حساب المواطن”، أكّد العصيمي أن المبتعث لن يتأثّر في عملية رفع الأسعار، ولذلك، لا يشمله البرنامج، أمّا إذا كان مبتعثًا وله أسرة في السعودية، فإنه يستطيع أن يسجّلهم، وسيتم صرف البدل لهم بشرط وجودهم في المملكة.

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