 مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة الجوف يوقع عقد مشروع كلية العلوم الإدارية والإنسانية للبنات بالمدينة الجامعية مدارس الجوف تستقبل اليوم 70 ألف طالب وطالبة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون تسجيل 14 ألف مهجورة في حساب المواطن قرار جامعة الحدود الشمالية بين مؤيد ومعارض “شوارعنا تئن وتنزف” ندوة صحية بمحايل عسير الخميس القادم  طائرة جزائرية على متنها 64 شخصا تتعرض لحادث دون إصابات قيادات في “داعش” تعلن نقض بيعتها للبغدادي منظمة أمريكية تتصدى لقرارات ترامب بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام 2017 فرنسا: مهاجم العسكريين في اللوفر يرفض التعاون والرد على أسئلة المحققين أمسية شعرية في أدبي جدة  ضمن فعاليات الجنادرية31 بادرة مجتمعية لأسرة آل عون

مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون

مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون
المناطق - الجوف

أشاد فضيلة الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بالجهود المتميزة لجناح المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بصوير المشارك ضمن أجنحة الإدارات الحكومية في مهرجان الزيتون العاشر ممتدحًا دور المكتب في برامج الدعوة داخل و خارج المهرجان ، و استعرض الجلال مع مدير المكتب الأستاذ مرشد بن دعاس الرويلي و بحضور الشيخ حمد بن عويد الرويلي مدير الدعوة بالداخل بفرع الوزارة بالمنطقة أهم البرامج و الأنشطة التي يقدمها المكتب للزوار و آلية العمل بالمهرجان و ما يقدمه من خدمات متنوعة واستفسارات عن طبيعة عمل المكتب .
وفي ختام الزيارة قدم الجلال شكره و تقديره للعاملين في المكتب التعاوني على جهودهم الحثيثة في ايضاح عمل مكاتب الدعوة و شكرهم على ما وجده منهم من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال ، داعيًا الله لهم التوفيق و السداد في مسيرتهم النبيلة .
من جانبه قدم الأستاذ مرشد الرويلي شكره للجلال على هذه الزيارة مقدمًا له درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>