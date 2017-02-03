مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بضيافة تعاوني صوير بمهرجان الزيتون

أشاد فضيلة الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بالجهود المتميزة لجناح المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بصوير المشارك ضمن أجنحة الإدارات الحكومية في مهرجان الزيتون العاشر ممتدحًا دور المكتب في برامج الدعوة داخل و خارج المهرجان ، و استعرض الجلال مع مدير المكتب الأستاذ مرشد بن دعاس الرويلي و بحضور الشيخ حمد بن عويد الرويلي مدير الدعوة بالداخل بفرع الوزارة بالمنطقة أهم البرامج و الأنشطة التي يقدمها المكتب للزوار و آلية العمل بالمهرجان و ما يقدمه من خدمات متنوعة واستفسارات عن طبيعة عمل المكتب .

وفي ختام الزيارة قدم الجلال شكره و تقديره للعاملين في المكتب التعاوني على جهودهم الحثيثة في ايضاح عمل مكاتب الدعوة و شكرهم على ما وجده منهم من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال ، داعيًا الله لهم التوفيق و السداد في مسيرتهم النبيلة .

من جانبه قدم الأستاذ مرشد الرويلي شكره للجلال على هذه الزيارة مقدمًا له درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة