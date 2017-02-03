 مدارس الجوف تستقبل اليوم 70 ألف طالب وطالبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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مدارس الجوف تستقبل اليوم 70 ألف طالب وطالبة

مدارس الجوف تستقبل اليوم 70 ألف طالب وطالبة
المناطق - الجوف

انتظم اليوم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
واطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم على سير الدراسة في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
وحث السالم المشرفين على الوقوف الفعلي على واقع المدارس، ورصد احتياجاتها من التجهيزات الإدارية والتعليمية، وتشجيع المدارس المتميزة في الانضباط المدرسي.
وأكد السالم أهمية انتظام الطلاب في الدراسة، مشدداً على المدارس بتطبيق الإجراءات النظامية بحق الطلاب المتغيبين، وتحفيز وتشجيع الطلاب المنتظمين في الدراسة.
كما زار مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية للبنين والبنات
الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان والدكتورة جميلة بنت كساب الشايع عدد من المدارس، واطمأنوا خلال الزيارات على سير الدراسة، وانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم.

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