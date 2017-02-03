الانقلابيون يعترفون: خسائرنا في المخأ كبيرة جداً

اعترف الانقلابيون في اليمن بأن خسائر ميليشياتهم في جبهة المخأ على يد القوات الحكومية تفوق قتلى ميليشياتهم في جبهة ميدي خلال أكثر من عام.

وقال الإعلامي المقرب من الرئيس اليمني المخلوع، علي صالح نبيل، في منشور على فيس بوك “إن ما خسرته ميليشياتهم في جبهة المخأ خلال أقل من شهر أكثر بكثير من قتلاهم في جبهة ميدي خلال عام”.

وقدرت مصادر حكومية قتلى الميليشيات في المخأ بالمئات، قتلوا في معارك مع القوات الحكومية وفي غارات لطيران التحالف العربي.

وعلق سياسيون على تصريحات الصوفي بالقول إن المعارك التي يقودها الإخوان المسلمون في ميدي ونهم، ليست جدية وإلا كانوا قد وصولوا صنعاء، مشيرين إلى أن انهيارات الانقلابيين جاءت بسبب أن الكثير يعلم أنهم يقاتلون نيابة عن مشروع إيران التدميري، بينما تقاتل الشرعية في اليمن من أجل قضية وطنية، وصداً لمشاريع طهران التدميرية.