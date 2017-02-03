التحالف الدولي يقصف داعش قرب سد الفرات في سوريا

قال نشطاء ووكالة أعماق اليوم الأحد، إن مقاتلات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش قرب سد الفرات شمال سوريا، بعد يوم من بدء مرحلة جديدة من حملة تهدف إلى السيطرة على معقل المتشددين في الرقة.

وأكد نشطاء وأنباء نشرتها وكالة أعماق المرتبطة بالمتشددين، أن أربع غارات استهدفت مدينة الطبقة الواقعة غربي الرقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر تسجيل مصور نشرته أعماق، أضراراً بالغة لحقت بمركز تجاري في المدينة لكن دون ذكر وقوع قتلى أو مصابين.

ويقاتل مسلحو داعش بضراوة للحفاظ على أراض سيطروا عليها في سوريا، أغلبها في الوسط والشرق فيما يخسرون أراض في العراق.