هطول أمطار متوسطة على حفرالباطن وضواحيها

هطلت صباح اليوم الأحد أمطار متوسطه على حفر الباطن والقيصومة والذيبية والأجزاء الجنوبية من المحافظة حولت الشوارع لبرك مياه وشملت الجلت والذيبية وقاعدة الملك خالد العسكرية والصداوي وأم عشر والنايفية وسامودة ومناخ والرقعي والسعيرة والأجزاء الجنوبية من الصمان والحماطيات.

ودعت مديرية الدفاع المدني في حفر الباطن إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات الدفاع المدني.

وأوضح محلل تنبؤات الطقس تركي الوايلي بأن توقعات المركز الأوروبي تشير بمشيئة الله إلى فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظة حفرالباطن والاجزاء التابعة وكذلك على قرية العليا والنعيرية والخفجي والجبيل والدمام حتي صباح الاثنين