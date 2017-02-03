تبوك في الجنادرية..صانع الناظور البحري يعرض موروث ساحل تبوك

أحمد فرج سيد” صانع الناضور البحري القديم والذي كان يستخدم بالسابق لصيد الاسماك وجلب المحار والقواقع البحرية من اقدم المشاركين بالجنادرية ومن اولهم يمثل منطقه تبوك من اول يوم افتتحت به الجنادرية.

العم احمد على مشارف 75 عاما ويعمل في صناعه الناظور البحري مايقارب 50 سنه الى ان اندثرت الحرفه وتطورت صناعه الناظور .

يقول العم احمد الناضور البحري القديم عبارة عن صفيح او معدن خفيف مايسمى حاليا ( التنك) بوسطها زجاج خاص يستخدم لتكبير ليسمح لصيادي السمك او البحاره النظر من خلاله ويفتح من الجهه المقابل وإغلاق جوانب هذا الزجاج بمادة الصمغ القديم والذي كان يستخرج من الاشجار ويتم لحمه ويستخدم هذا الناظور الصياد لاستخراج المحار او القواقع البحرية وكذلك يستخدمه البحار بوضعه على سطح البحر ليشاهد ما وهو فوق القارب لكي يتح له الاستكشاف داخل المياه وأضاف : ان الناظور القديم يمكن من خلاله رؤيه لاكثر من 20 متر بكل دقه ووضوح . ويحكي العم احمد ذكرياته في هذه الصناعه القديمه وكيف كان الاقبال عليها وشرئها من قبل البحاره بالسابق وكيف اندثرت الان وهو يحافظ عليها ليرى الاجيال والابناء كيف كان صيد السمك وجلب القواقع والمحار بالسابق خاتما حديثه بالشكر لامير منطقه تبوك على حرصه ودعمه للمشاركه بالجنادرية في كل عام واتاحه الفرصه له ليرى هذه الاجيال الصناعات والحرف بالسابق