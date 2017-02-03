 غارات عنيفة على معسكرات المخلوع.. وأسر 30 متمردا في محور ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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غارات عنيفة على معسكرات المخلوع.. وأسر 30 متمردا في محور ميدي

غارات عنيفة على معسكرات المخلوع.. وأسر 30 متمردا في محور ميدي
المناطق - وكالات

أسرت قوات الشرعية اليمنية ليل السبت-الأحد نحو 30 من المتمردين في محور ميدي، فيما أفاد شهود عيان من مدينة المخا أن غارات عنيفة شنها التحالف على مواقع المتمردين في حرم الميناء ومحيط المحطة الكهروحرارية أحدثت دماراً كبيراً في صفوفهم.

كما استمرت طائرات التحالف بقصف معسكرات الحرس الجمهوري الانقلابية التابعة للمخلوع صالح. القصف استهدف معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، ومعسكرات الحفا في جبل نقم وجبل النهدين، ومعسكر الصمع في مديرية أرحب شمال صنعاء. كما قصفت مقاتلات التحالف معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع ومناطق أخرى في المخا.

في سياق آخر، أعلنت قيادة الحزام الأمني في لودر حظر التجول في المدينة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ابتداء من ليل السبت. ويأتي حظر التجول بعد أقل من 24 ساعة من إفشال هجوم لعناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على مقر أمن المديرية.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الإرهابية، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذا الجانب وستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته الأمنية.

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