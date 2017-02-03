فتح التسجيل في برنامج الابتعاث لحملة الثانوية الصناعية والعامة والجامعيين

أعلنت شركة بي أيه إيه سيستمز السعودية (BAE SYSTEMS) عن فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي للمملكة المتحدة لحملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) والثانوية الصناعية ولخريجي المعاهد والكليات التقنية وذات العلاقة الهندسية والفنية.

واشترطت على المتقدم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يتجاوز العمر (٢٥) سنة.

– شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية أو خريجي المعاهد والكليات التقنية.

– شهادة لغة انجليزية IELTS 5 ( الافضلية لحاملي شهادة الايلتس ٥ واعلى) أو شهادة كفايات اللغة الانجليزية STEP بدرجة ٨٠ واعلى.

– إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

– إجتياز الفحوصات الطبيه والتزكية الأمنية.

فيما تضمنت المزايا المقدمة أثناء البرنامج التدريبي، “راتب أساسي مجزي، بدل سكن، التأمين الطبي للمتدرب وعائلته، فرص للتدريب والتطوير بعد إكمال البرنامج”.

وأفادت بأن يبدأ التقديم يوم الجمعة المقبل الموافق 10 فبراير 2017م) عبر هذا الرابط.