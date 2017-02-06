 مجلة أمريكية: ترمب يخطط لتحرك عسكري قوي للإطاحة بإيران في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلة أمريكية: ترمب يخطط لتحرك عسكري قوي للإطاحة بإيران في اليمن

مجلة أمريكية: ترمب يخطط لتحرك عسكري قوي للإطاحة بإيران في اليمن
المناطق - وكالات

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن إدارة ترمب وضعت نصب عينيها الإطاحة بطموحات طهران في المنطقة ووكلائها في اليمن.

وذكرت المجلة في عددها الصادر أمس الأول، أن البيت الأبيض بدأ تكثيف الإجراءات ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن، مؤكدة أن هذه الإجراءات جزء من خطة أوسع لمواجهة طهران من خلال استهداف حلفائها في المنطقة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أطلقت نذر هذه المواجهة بنشر المدمرة “كول” قبالة باب المندب لمواجهة الاستفزازات الحوثية، وأفصحت المجلة أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس اتخاذ خطوات أكثر صرامة بما في ذلك هجمات الطائرات دون طيار ونشر مستشارين عسكريين لمساعدة القوات المحلية في اليمن.

وأوضحت، أن هناك رغبة داخل الإدارة الأمريكية في تحرك عسكري قوي ضد إيران في اليمن، وفق ما أفاد مصدر في الفريق الاستشاري للأمن القومي لترمب.

وأفادت بأن الخطاب العام والمداولات السرية في البيت الأبيض، تشير إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تشارك مباشرة في مواجهة الانقلابيين في اليمن جنبا إلى جنب مع تحالف دعم الشرعية، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفتت إلى أن مساعدي ترمب يرون اليمن ساحة معركة مهمة للولايات المتحدة ضد إيران لكسر ما يعتبرونه فشل الإدارة السابقة في مواجهة نفوذ طهران المتنامي في المنطقة. ورأت الصحيفة أن نهج الإدارة الجديدة لترمب يحمل خطر اندلاع انتقام إيراني ضد الولايات المتحدة في العراق وسورية، أو حتى الدخول في حرب شاملة بين الجانبين.

ولمواجهة وكلاء إيران في اليمن، تدرس الإدارة الأمريكية تكثيف الضربات بطائرات دون طيار، ونشرعدد أكبر للمستشارين العسكريين والقيام بغارات مكثفة لقوات الكوماندوز، وفقا لما قاله مستشار في الكونغرس.

وتشمل المناقشات أيضا التعجيل بالموافقة على توجيه ضربات عسكرية ضد المسلحين الحوثيين في اليمن وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع إيران من عمليات تهريب الأسلحة للانقلابيين.

 

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