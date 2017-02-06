إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة قريبا

رجح القنصل الكوري بجدة “يونج أو” توصل بلاده لاتفاق مع المملكة، يفضي إلى آلية تسمح لدخول شركات كورية لتصنيع السيارات وقطع الغيار داخل المملكة قريباً.

وأشار القنصل الكوري وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة شهدت نمواً ملحوظاً العام الماضي، الذي شهد اتفاقية إنشاء شركة “بيسكا”، مبيناً أن هناك أسباباً أخّرت دخول الشركات الكورية للمملكة، منها تأخير مستحقات تنفيذ المشاريع، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم تسهيلات لتوطين صناعة السيارات في المملكة.

يأتي ذلك، في ظل الاجتماعات المكثفة التي يعقدها البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية بالمملكة مع شركات عالمية “آسيوية وأوروبية وأمريكية”، بهدف إيجاد آلية لتوطين صناعة السيارات داخل المملكة.