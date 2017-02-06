 إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة قريبا

إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة قريبا
المناطق - الرياض

رجح القنصل الكوري بجدة “يونج أو” توصل بلاده لاتفاق مع المملكة، يفضي إلى آلية تسمح لدخول شركات كورية لتصنيع السيارات وقطع الغيار داخل المملكة قريباً.

وأشار القنصل الكوري وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة شهدت نمواً ملحوظاً العام الماضي، الذي شهد اتفاقية إنشاء شركة “بيسكا”، مبيناً أن هناك أسباباً أخّرت دخول الشركات الكورية للمملكة، منها تأخير مستحقات تنفيذ المشاريع، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم تسهيلات لتوطين صناعة السيارات في المملكة.

يأتي ذلك، في ظل الاجتماعات المكثفة التي يعقدها البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية بالمملكة مع شركات عالمية “آسيوية وأوروبية وأمريكية”، بهدف إيجاد آلية لتوطين صناعة السيارات داخل المملكة.

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