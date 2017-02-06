احذر.. واتساب الذهبي “مخادع” و “خبيث”

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا عن وقوع مستخدمي تطبيق واتساب في الخداع، بعد إرسال رسائل تحثهم على تحميل النسخة الذهبية من التطبيق الأشهر بمجال التواصل والدردشة.

وحذر التقرير من أن هذا التطبيق هو نسخة حصرية “خبيثة”، تُعرّض الهواتف المحمولة لخطر القرصنة وتحميل برمجيات خبيثة، مشيرا إلى تلقي عدد من مستخدمي واتساب رسائل تحثهم على الاشتراك في خدمة تحميل التطبيق الجديد، عن طريق موقع واتساب الذهبي الموجود ضمن الرسائل.

ويتميز التطبيق الذهبي بميزات إضافية تغري المستخدمين، منها القدرة على إرسال مئات الصور في آن واحد، مع إضافة رموز تعبيرية جديدة، لكن تحميله يعرض هاتف المستخدم الذكي للبرمجيات الخبيثة وللاختراق من قِبل قراصنة الإنترنت.