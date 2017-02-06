اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على ميدي ومينائها

أكد قائد القوات المسلحة في محور ميدي اليمنية، العميد منصور الزافني، أن قوات الشرعية باتت تسيطر على ميناء ميدي والمدينة بالكامل ما عدا الجزء الجنوبي منها، مضيفاً أن كافة العمليات العسكرية قائمة بالتعاون مع قوات التحالف العربي.

على صعيد آخر أرسل الجيش اليمني فجر الأحد، تعزيزات عسكرية تضم عدداً من الألوية ومقاتلي المقاومة الشعبية إلى المدينة الواقعة شمال شرقي محافظة أبين لتكثيف عمليات تطهير المنطقة من عناصر القاعدة الفارين إلى الجبال.

وأكدت مصادر أمنية محلية رصد تحركات نشطة لعناصر القاعدة في جبال المراقشة أحد أقدم معاقل القاعدة في اليمن، وفي المناطق الممتدة بين مدينتي شقرة الساحلية ولودر.

في هذه الأثناء أعلنت السلطات الأمنية في محافظة عدن أن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية المكنى بـ “أبو دجانة”، الذي يرجح انتماؤه إلى تنظيم “داعش” في اليمن في عملية دهم نوعية، نفذتها على مخبئه بحي المدارة شمال المدينة.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لإدارة شرطة عدن، إن “أبو دجانة” اعترف أثناء التحقيق معه بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الشعبية في عدن. واعتبر البيان أن “أبو دجانة” أحد أخطر العناصر الإرهابية في عدن.