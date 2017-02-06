 شاهد.. رجل أمن يطلق النار باتجاه “مفحط” لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. رجل أمن يطلق النار باتجاه “مفحط” لهذا السبب

المناطق - الرياض

ألقت الدوريات الأمنية بحفر الباطن القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط أمام رجل الأمن، معرضاً الناس للخطر بأحد شوارع الحفر قبل أن تطلق عليه الدورية الأمنية النار، نتيجة لعدم استجابته للنداء.

وذكر بيان شرطة المنطقة الشرقية بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة الماضي، من مقطع فيديو تظهر به إحدى المركبات يقوم قائدها بممارسة التفحيط بأحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وإيقاف المركبة والقبض على قائدها، والذي تبين أنه مواطن ثلاثيني كما لوحظ أنه بحالة غير طبيعية. مبينة أنّه تم إيقافه تمهيداً لإحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

من جهته، أوضح القانوني يزيد غزواني، أن المادة السابعة من نظام قوى الأمن السعودي تتيح لرجل الأمن حماية نفسه والناس من حوله بإطلاق النار بعد قيام المفحط بتشكيل الخطر والتفحيط أمام رجل الأمن والهروب من الموقع دون الاستجابة للتوقف.

 

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