شاهد.. عامل ينام داخل “ماسورة” منذ 6 أشهر في الخبر

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عاملاً ينام داخل ماسورة لحراسة حفريات في إحدى شوارع الخبر، وذلك رغم موجة البرد التي تعيشها المملكة هذه الأيام.

ووثق مواطن الذي تحدث إلى العامل، المكان الذي ينام فيه، مظهرا الحالة الرثة التي يعيشها داخل الماسورة منذ ستة أشهر بحجة حراسة الحفريات التي تحدث في حي الراكة بمدينة الخبر.

وزارة العمل تفاعلت مع الفيديو، وأعلنت التوصل للعامل، حيث كتب المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في تويتر: “تم الوصول إلى موقع العامل، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مكان ملائم له، ومخالفة المنشأة”، موجها شكره لمن نبّه الوزارة للحالة.