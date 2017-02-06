 قررت الزواج في عامها الـ 106 بعد علاقة عاطفية دامت 3 سنوات ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يصل إلى الرياض قادما من خارج المملكة “الشرعية” تتحرك لقصم ظهر المتمردين بمعركة حاسمة في الحديدة آلية لكشف التحايل بعقود الإيجار عند التسجيل في “حساب المواطن” قررت الزواج في عامها الـ 106 بعد علاقة عاطفية دامت 3 سنوات ! شاهد.. عامل ينام داخل “ماسورة” منذ 6 أشهر في الخبر شاهد.. رجل أمن يطلق النار باتجاه “مفحط” لهذا السبب اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على ميدي ومينائها احذر.. واتساب الذهبي “مخادع” و “خبيث” إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة قريبا مجلة أمريكية: ترمب يخطط لتحرك عسكري قوي للإطاحة بإيران في اليمن فتح التسجيل في برنامج الابتعاث لحملة الثانوية الصناعية والعامة والجامعيين غارات عنيفة على معسكرات المخلوع.. وأسر 30 متمردا في محور ميدي

قررت الزواج في عامها الـ 106 بعد علاقة عاطفية دامت 3 سنوات !

قررت الزواج في عامها الـ 106 بعد علاقة عاطفية دامت 3 سنوات !
المناطق - وكالات

قررت امرأة برازيلية تبلغ من العمر 106 سنوات عقد قرانها على عريس عمره 66 عاما، ضاربة تحذيرات أطبائها بعرض الحائط بحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني، ووافقت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا على الزواج من أباريسيدو دياس جاكوب، وأصرت على الارتباط بجاكوب بعد علاقة عاطفية دامت بينهما 3 سنوات.

وأجرى أطباء فحوصات للعروسين، وقالوا إنهما لن يكونا قادرين على العيش معا، لكنهما أقاما حفلة تبادلا فيها الخواتم في إطار مبادرة تسمى مشروع الأحلام نظمها متطوعون.

وقالت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا إنها تحب زوجها كثيرا، مضيفة “إذا مات سأموت أيضا”، وقال الزوج «أعلم أنها أكبر مني لكن هذا لا يهم إن كانت ستجعلني سعيدا حقا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>