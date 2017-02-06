قررت الزواج في عامها الـ 106 بعد علاقة عاطفية دامت 3 سنوات !

قررت امرأة برازيلية تبلغ من العمر 106 سنوات عقد قرانها على عريس عمره 66 عاما، ضاربة تحذيرات أطبائها بعرض الحائط بحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني، ووافقت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا على الزواج من أباريسيدو دياس جاكوب، وأصرت على الارتباط بجاكوب بعد علاقة عاطفية دامت بينهما 3 سنوات.

وأجرى أطباء فحوصات للعروسين، وقالوا إنهما لن يكونا قادرين على العيش معا، لكنهما أقاما حفلة تبادلا فيها الخواتم في إطار مبادرة تسمى مشروع الأحلام نظمها متطوعون.

وقالت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا إنها تحب زوجها كثيرا، مضيفة “إذا مات سأموت أيضا”، وقال الزوج «أعلم أنها أكبر مني لكن هذا لا يهم إن كانت ستجعلني سعيدا حقا.