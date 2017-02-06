آلية لكشف التحايل بعقود الإيجار عند التسجيل في “حساب المواطن”

يعكف القائمون على برنامج حساب المواطن على إعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، للتحقق من سلامة عقود إيجار مستفيدي البرنامج وإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، لتلافي عمليات التحايل التي يمكن أن تقع على البرنامج عند التسجيل بعقود غير حقيقية أو وهمية بهدف تحقيق شرط الحصول على دعم الفرد المستقل.

وقال لـ “الاقتصادية” ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن؛ في سؤاله عن ارتفاع طلب عقود الإيجار الوهمية في السوق، إنه ستكون: “هناك آلية للكشف عن التلاعب أو التحايل على البرنامج والتحقق من سلامة عقود الإيجار”، مضيفا: “في بداية تسجيل هذه العقود بحسابات المواطنين بالبرنامج تعتبر صحيحة لكن في حال تحقق منها وكانت عقودا وهمية سيتم محاسبتهم قانونيا”.

وبيّن أن تطبيق نظام “إيجار” من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، سيساعد على اختفاء هذه الأوراق والعقود بسبب تحولها إلى إلكتروني، ولا يُمكّن من تسجيلها إلا عبر بوابة الإسكان.

وفي سياق ذي صلة، أشار العصيمي إلى أن حق الأم المطلقة سيسقط في إضافة أبنائها في حسابها الخاص ضمن برنامج حساب المواطن حتى وإن كانوا في حضانتها، إلا بحصولها على صك الولاية.

وأوضح، أن المطلقة لها حق إذا كان لديها صك ولاية، التسجيل كرب أسرة في حسابها الخاص وإضافة أبنائها لتأخذ الدعم مباشرة؛ بينما إذا لم تحمل هذا الصك ولا تملك سكنا مستقلا تضاف مع رب الأسرة الذي تسكن معه، وإن لم تكن معه ولديها سكن خاص يمكنها أن تسجل كفرد مستقل وتستحق الدعم مباشرة.