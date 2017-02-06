 “الشرعية” تتحرك لقصم ظهر المتمردين بمعركة حاسمة في الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تتحرك لقصم ظهر المتمردين بمعركة حاسمة في الحديدة

“الشرعية” تتحرك لقصم ظهر المتمردين بمعركة حاسمة في الحديدة
المناطق - الرياض

يجري التنسيق الميداني بين التحالف العربي وقوات الجيش اليمني لاكتساح الحديدة التي تعتبر واجهة الملاحة الدولية.

من جهته، أفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة في مديرية ميدي، أن قوات الجيش الوطني، سيطرت على مدينة ميدي و مينائها بالكامل، مضيفا أن 24 مسلحا من الميليشيات الانقلابية قتلوا، فيما أسر مسلح حوثي وجرت السيطرة على مخازن للأسلحة المتوسطة والخفيفة.

على صعيد آخر، ذكر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن الانقلابيين توجهوا بعد فرارهم من مديرية المخا إلى مناطق الخوخة ويختل وميناء الحديدة، وحولوها إلى مراكز لإطلاق عملياتهم الإرهابية ضد الملاحة الدولية، .

وأكد مجلي أن معركة الحديدة تشكل أهمية إستراتيجية لجهة تأمين الملاحة الدولية، مؤكدا أن سيطرة الشرعية عليها ستقصم ظهر الانقلابيين.

 

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