 الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية

الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية
المناطق-عبدالرحمن سفر
زار صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز قرية الباحة التراثية بالجنادرية .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القرية رئيس الوفد المشارك محمد غرم الله لافي ورؤساء اللجان .
وتجول سمو الامير خالد في أركان القرية مستمعا إلى شرح مفصل من بن لافي عما تحويه من تراث وفعاليات ودورها في نقل موروث منطقة الباحة .
كما زار مجلس القرية وشاهد أداء فرقة الباحة للعرضة .
وأشاد الامير خالد بما شاهده من تراث عريق شاكرا لرئيس الوفد والمشاركين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
وفِي نهاية الزيارة قدمت لسموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .
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