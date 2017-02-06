الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية

زار صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز قرية الباحة التراثية بالجنادرية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القرية رئيس الوفد المشارك محمد غرم الله لافي ورؤساء اللجان .

وتجول سمو الامير خالد في أركان القرية مستمعا إلى شرح مفصل من بن لافي عما تحويه من تراث وفعاليات ودورها في نقل موروث منطقة الباحة .

كما زار مجلس القرية وشاهد أداء فرقة الباحة للعرضة .

وأشاد الامير خالد بما شاهده من تراث عريق شاكرا لرئيس الوفد والمشاركين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

وفِي نهاية الزيارة قدمت لسموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .