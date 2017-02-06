الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية عسير بالجنادرية

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية مساء أمس الأحد بزيارة لقرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية, حيث كان في استقبال سموه رئيس وفد منطقة عسير خالد بن صبر، وقد تجول سموه ومرافقيه في أرجاء القرية وزار المعرض الرئيسي واستمع لشرح مفصل عن ما يحويه المعرض من منتجات كما زار مقر جمعية البر الخيرية ، ثم انتقل سموه بعد أن شاهد العرضة الشعبية التي أدتها فرقة عسير على مسرح القرية إلى منطقة القصور الأثرية وتجول بها فيما استقبلته فرقة رجال ألمع بعدد من الألوان الشعبية كما استمع لقصيدة وطنية، وأبدى سموه أعجابه بما تحتوية قرية عسير والإقبال الكبير من الزوار.