 “حساب المواطن” يستبعد مكافآت المؤذنين والأئمة.. ويحتسب مكافآت أعضاء المجالس البلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن” يستبعد مكافآت المؤذنين والأئمة.. ويحتسب مكافآت أعضاء المجالس البلدية

“حساب المواطن” يستبعد مكافآت المؤذنين والأئمة.. ويحتسب مكافآت أعضاء المجالس البلدية
المناطق_الرياض

أكد المشرف العام على “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن مكافآت أئمة ومؤذني المساجد لن تخضع لتقييم دخل المواطن المستحق للدعم.

وأشار العصيمي وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن حساب المواطن استبعد تماماً مكافآت الأئمة والمؤذنين من حساباته، مبيناً أنه لن يتم إدراجها في دخل المواطن أثناء تسجيله في البرنامج.

ولفت إلى تسجيل مكافآت أعضاء المجالس البلدية والمبالغ المالية التي تتلقاها الخطابات في البرنامج كأي دخل آخر يرد إلى المواطن، منوهاً إلى أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل البيانات.

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