 أهالي “قرية وادي دو بمركز الشعراء بالباحة” يعانون من ضعف الاتصال والانترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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أهالي “قرية وادي دو بمركز الشعراء بالباحة” يعانون من ضعف الاتصال والانترنت

أهالي “قرية وادي دو بمركز الشعراء بالباحة” يعانون من ضعف الاتصال والانترنت
المناطق- الباحة

يعاني أهالي قرية وادي دو التابعة لمركز الشعراء بمحافظة قلوة من انقطاع وضعف شبكة الاتصال والإنترنت بشكل دائم مما تسبب في تذمرهم وإنزعاجهم من عزلتهم عن الآخرين جراء عدم وجود برج للاتصالات يخدمهم.

وتلقت “المناطق” شكاوى من أهالي قرية وادي دو يشتكون من ضعف شبكة الجوال والتغطية رغم انتشار الأبراج في المركز ولكن دون جدوى وقد أوضح للمناطق محمد بن مصلي بأن القرية بحاجة إلى إنشاء برج يخدم قريتهم والقرى المجاورة لهم مؤكداً على أهمية الاتصالات والتواصل مع الآخرين ومطالباً بإنهاء معاناتهم مع الاتصالات مشيراً إلى عدم وجود أي تجاوب مع شكواهم حتى الآن فالتغطية معدومة والأجهزة بلا قيمة دون وجود التغطية في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

وعبر “المناطق” نادى أهالي قرية وادي دو بمركز الشعراء بمنطقة الباحة الشركات المشغلة للاتصال بإيجاد أبراج يخدمهم لكي يستفيدوا منها للتواصل مع ذويهم في المناطق الأخرى مشيرين إلى أنهم يخسرون شهريا مبالغ مالية بدفع فواتير بدون خدمة توازيها داعين إلى حلول جذرية وعاجلة لهم.

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