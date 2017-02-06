الزعاق: اليوم أول موسم العقارب وعودة الأجواء الدافئة

توقع الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تعود الأجواء الدافئة إلى مناطق المملكة اليوم الاثنين، بالتزامن مع دخول أول موسم العقارب.

وقال: “اليوم الاثنين أول موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً. وأجواء العقارب معتدلة؛ فالعشرون يوماً الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهاراً. وفي موسم العقارب ينشط الغبار، وينتشر البعوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيها العرجون بعنقه، وتتباهي الزهور بجمالها وروائحها”.

وأوضح -عبر حسابه في “تويتر”- أن “للعقارب عند العرب ثلاثة نجوم هي الذابح وبلع والسعود، أما أهالينا سابقاً فيسمونها عقرب السم والدم والدسم، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه. وسميت العقارب بهذا لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة من أمر الناس، وقيل لأن صغار العقارب تبدأ الظهور في هذا الموسم. وبرد العقارب يأتيك على حين غفلة بعدما يصافحك الدفء بلطفه”.

وأضاف: “وفي العقارب تذبل برودة الشتاء في كفّ الربيع الماتع؛ فتعتدل الأجواء، ومن أمارات موسم العقارب احتضان الدفء لنا بعدما نفثنا البرد بزمهريره؛ ولهذا قالت العامة: لا دخلت العقارب ترى الخير قارب؛ كناية عن الدفء والربيع”.