 “جزائية مكة” تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي.. و”الادعاء العام” يتسلم حكم المحكمة اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“جزائية مكة” تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي.. و”الادعاء العام” يتسلم حكم المحكمة اليوم “الإسكان” تعتزم إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة لاستيعاب المستبعدين بسبب انخفاض الدخل الإمارات تطلق نظام تأشيرات جديد لاستقطاب العقول الاستثنائية الزعاق: اليوم أول موسم العقارب وعودة الأجواء الدافئة أهالي “قرية وادي دو بمركز الشعراء بالباحة” يعانون من ضعف الاتصال والانترنت الشيخ عائض القرني: ما شاهدته في قرية عسير بالجنادرية ” مشرف ” وبر أبها رائدة في العمل الخيري “حساب المواطن” يستبعد مكافآت المؤذنين والأئمة.. ويحتسب مكافآت أعضاء المجالس البلدية الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية عسير بالجنادرية الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية بالصور.. خالد بن عبدالله يزور جناح والده بـ”الجنادرية”.. ويتأمل مقتنياته وذكرياته اتهامات جديدة لفيسبوك بالتنصت على المستخدمين بالصور.. أمانة الرياض تغلق 85 محلاً في منطقة العصب التجاري بعد رصد 520 مخالفة

“جزائية مكة” تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي.. و”الادعاء العام” يتسلم حكم المحكمة اليوم

“جزائية مكة” تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي.. و”الادعاء العام” يتسلم حكم المحكمة اليوم
المناطق - مكة

اعتبرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أن عيباً جوهرياً قد مسّ دعوى سقوط رافعة الحرم المكي، مشبهةً الأمر بالخطأ الطبي، فيما يُنتظر أن يتسلم المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخراً بصرف النظر عن القضية.

وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.

ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيباً جوهرياً قد مسّ تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدةً أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل في القضية.

وشبّهت المحكمة القضية وفقا لـ”الرياض” بقضايا الأخطاء الطبية، قائلةً: “لو أن طبيباً ثبُت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب -بالرغم من أنه طبيب-، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه تتم محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم”.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أن المدعي العام سيتسلم من المحكمة اليوم الإثنين نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في القضية مؤخراً، حيث يبدأ منذ اليوم احتساب 30 يوماً الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم، وإلا اكتسب الحكم القطعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>