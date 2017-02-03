أول مركز مؤسس في المناطق يتضمن مشاريع 2030م.. مركز التكامل يعيد 24 مشروعا متعثراً إلى العمل خلال العام الماضي

تحقيقا لرؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل، نجح مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكة المكرمة في إعادة نحو 24 مشروعا متعثرا في مدن المنطقة ومحافظاتها الى العمل وحل مشاكل تواجه تنفيذها خلال العام الهجري المنصرم وانقاذ بعضها من الالغاء.

وأكد الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي ” ان المركز بذل خلال العام المنصرم جهوداً مكثفة بهدف تحقيق رؤيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بدفع عجلة التنمية في المنطقة”. موضحا ” ان للمركز دور بارز في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح ، وكذلك تشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة والمشاريع الريادية بصفة خاصة ومتابعتها والعمل على حل المشاكل التي تواجه تنفيذه”.

وأضاف مارق “يتطلع المركز في استراتيجيته للسنة القادمة تحقيق محاور وأهداف رئيسية تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشاريع للوصول إلى التنفيذ الفعلي وذلك بتحديد الهدف والوقت لكل مشروع؛ و تذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ”.

وأستطرد “كما يعمل المركز على تشجيع الإستثمار بإقتراح عدد من الفرص الإستثمارية بمشاركة القطاع الخاص ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافةً إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حالياً للمركز إلى التنفيذ بتحديد الهدف والوقت لكل مبادرة”.

وتشمل المشاريع الـ 24 التي عمل مركز التكامل التنموي في أمارة منطقة مكة المكرمة على تحريريها وحل مشاكلها خلال العام المنصرم 1437 هـ مشاريع تنموية كبرى في مجالات خدمية مختلفة .

وفي ذات السياق كشف تقرير عن منجزات مركز التكامل التنموي للعام الماضي ، عن نجاح المركز في توفيرملياريْ ريال خلال عام من تأسيسه، على خزينة الدولة؛ إذ أسهَمَ المركز بدعم أمير المنطقة خالد الفيصل، في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد.

وتَضَمّنت الأعمال التي قام بها المركز: تشجيعَ وتفعيل مبادرات القطاع الخاص بالمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدّمها، ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وآلية عمل المركز لمعالجتها.

وعَمِل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مُرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية.