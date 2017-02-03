 وزير الدفاع الباكستاني يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الدفاع الباكستاني يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية

وزير الدفاع الباكستاني يزور قرية الباحة التراثية بالجنادرية
المناطق-عبدالرحمن سفر
زار معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، قرية الباحة التراثية  في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣١، حيث كان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة المشارك محمد غرم الله لافي، ورؤساء وأعضاء اللجان.
وتجوّل الوزير في أركان القرية، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي، كما زار الأجنحة والمرافق الموجودة على أرض القرية، وقد أبدى وزير الدفاع الباكستاني إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة في القرية التراثية وتصميمها العمراني، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط الجمهورية الباكستانية والمملكة العربية السعودية.
و في ختام الزيارة  تسلم وزير الدفاع الباكستاني  درعاً تذكارية بهذه المناسبة.
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