 مجددا.. ترامب يهاجم القضاء الأمريكي ويتهمه بتهديد أمن البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

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مجددا.. ترامب يهاجم القضاء الأمريكي ويتهمه بتهديد أمن البلاد

مجددا.. ترامب يهاجم القضاء الأمريكي ويتهمه بتهديد أمن البلاد
المناطق_وكالات

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، لليوم الثاني على التوالي، المحاكم الفدرالية لإحباطها محاولته إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، محذرا من أن النظام القضائي يعرض بهذه الأحكام أمن البلاد “للخطر”.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لا يمكنني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”.

وأضاف في تغريدة ثانية “لقد أمرت وزارة الأمن الداخلي بإخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعبا للغاية!”.

وأطلق ترامب العنان لتغريداته بعد انقطاعه، على غير عادته، طيلة النهار تقريبا عن وسيلة التواصل المفضلة لديه.

وصباح الأحد رفضت محكمة فدرالية طلبا عاجلا تقدمت به إدارة ترامب لإعادة العمل بمرسوم أصدره الأسبوع الماضي ومنع بموجبه دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة العدل استانفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية أيام ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران.

وأعلنت الخارجية الأميركية من جهتها السبت تعليق العمل بقرار ترامب سحب نحو 60 ألف تأشيرة.

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